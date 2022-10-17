Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія кинула на Донбас 2 тисячі “зеків” – Зеленський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що наразі ключові гарячі точки на Донбасі – це Соледар і Бахмут. Саме туди РФ кинула 2 тисячі зеків.

– Там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі “зеків” – вони серед найманців саме там. І це “зеки” з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор – шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи, – заявив голова держави.

Голова держави також подякував усім українським воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення – на сході та на півдні держави.

Зараз дивляться
Читайте
Набрали добровольців, які автомат в руках не тримали: окупант скаржиться на мобілізацію та брак техніки

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка