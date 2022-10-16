Октябрь, 16 в 18:56

Оккупанты жалуются на мобилизацию в России и убогость снаряжения их армии по сравнению с ВСУ.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор военнослужащего РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Это прям сейчас поедет неподготовленное мясище сюда. Не будет никто никого обучать. Мне тоже обещали, что нас будут обучать два месяца, ты никому не верь. Здесь набрали таких же добровольцев, которые автомат в руках не держали. Вагнер привезли, все они тюремщики с тяжелыми сроками, их хотят пустить вперед, – высказался оккупант о мобилизации.

Российский солдат отметил, что руководство пугает их тюрьмой за дезертирство и оставление позиций.

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По словам захватчика, у армии РФ нет достаточно оружия и техники для продолжения боевых действий.

– Градов нет. Где гряды, где самолеты вообще, где все это? У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать, потому что у них какие-то моторчики там стоят, что они могут замкнуть. Эти (ВСУ – Ред.) летают и дождь, и в ветер, и в снег, и в гололедицу, и когда хотят. Нет тепловизоров нет. У этих есть все, – добавил он.

Фото: Главное управление разведки