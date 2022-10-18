Работники критической инфраструктуры и “зеки”: РФ продолжает восполнять свои потери для войны

Октябрь, 18 в 19:02

Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери в войне против Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

– Несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры РФ, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять. Поэтому направляют своих сотрудников в военкоматы, — говорится в сообщении.

Восполнение потерь российских подразделений также происходит за счет заключенных.

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По состоянию на начало октября, из 8 тыс. боевиков ЧВК Вагнера более половины составляют наемники упомянутой категории.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в России почти завершена.

Фото: ГУР