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Факты / Україна

Работники критической инфраструктуры и “зеки”: РФ продолжает восполнять свои потери для войны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
мобілізація в Росії

Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери в войне против Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

– Несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры РФ, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять. Поэтому направляют своих сотрудников в военкоматы, — говорится в сообщении.

Восполнение потерь российских подразделений также происходит за счет заключенных.

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По состоянию на начало октября, из 8 тыс. боевиков ЧВК Вагнера более половины составляют наемники упомянутой категории.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в России почти завершена.

Фото: ГУР

Источник: Генштаб ВСУ
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