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Факти / Україна

Робітників критичної інфраструктури та “зеків”: РФ продовжує поповнювати свої втрати для війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
мобілізація в Росії

Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України.

Про це повідомляє Генштаб.

– Незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури РФ, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів, – йдеться у повідомленні.

Поповнення втрат російських підрозділів також відбувається за рахунок ув’язнених.

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Станом на початок жовтня, із загальної 8-тисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії Вагнер, більше половини складають найманці згаданої категорії.

Нагадаємо, що раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що часткову мобілізацію майже завершено.

Фото: ГУР

Джерело: Генштаб ЗСУ
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