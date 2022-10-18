Октябрь, 18 в 17:21

Запасы многих видов ракет у России упали до критического уровня – ниже 30%. Именно поэтому агрессор прибег к использованию дронов-камикадзе для ударов по территории Украины.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

Он уточнил, что переход РФ на использование иностранных дронов стал следствием низкой точности российских ракет. Буданов отметил, что запас ракет, с которыми агрессор вступил в полномасштабную войну против Украины, уже исчерпывается. В частности, речь идет о так называемых высокоточных ракетах.

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Однако российская оборонная промышленность не способна производить новые в достаточном количестве.

– По многим наименованиям эта цифра (запасов ракет, – Ред.) упала уже ниже критического уровня. Я имею в виду 30%. Поэтому они были вынуждены искать какие-то варианты преодоления дефицита ракет… Например, конкретно по ракетам Искандер они уже приблизились к отметке в 13% наличия, — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что хотя в России существует концепция безопасности, согласно которой нужно оставлять минимум ракет для собственной обороны (не ниже 30%), однако война вносит свои коррективы. Кремль фактически игнорирует обороноспособность своей страны.

Комментируя использование Россией иранских дронов-камикадзе Shahed-136 (Шахед), Буданов отметил, что они по своим характеристикам не могут заменить ракеты.

– Но надо исходить из того, что их – достаточное количество сейчас у РФ, и точность попадания БПЛА намного выше, чем этих ракет. На это они (оккупанты, – Ред.) и рассчитывают, – заявил глава ГУР.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что Россия сейчас имеет чуть более 600 из 1 844 высокоточных ракет дальнего радиуса действия, которые у нее были на конец февраля.