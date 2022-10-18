Жовтень, 18 в 17:21

Запаси багатьох видів ракет у Росії впали до критичного рівня – нижче 30%. Саме тому агресор вдався до використання дронів-камікадзе для ударів по території України

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов.

Він уточнив, що перехід РФ на використання іноземних дронів став наслідком низької точності російських ракет. Буданов зазначив, що запас ракет, з якими агресор вступив у повномасштабну війну проти України, вже вичерпується. Зокрема, йдеться про так звані високоточні ракети.

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Проте російська оборонна промисловість не здатна виробляти нові в достатній кількості.

– По багатьох найменуваннях ця цифра (запасів ракет, – Ред.) впала вже нижче критичного рівня. Я маю на увазі рівень 30%. Тому вони були змушені шукати якісь варіанти подолання дефіциту ракет… Наприклад: конкретно по ракетах Іскандер вони вже наблизились до відмітки в 13% наявності, – наголосив Буданов.

Він додав, що хоч у Росії й існує концепція безпеки, згідно з якою потрібно залишати мінімум ракет для власної оборони (не нижче 30%), проте війна вносить свої корективи. Кремль фактично ігнорує обороноздатність власної країни.

Коментуючи використання Росією іранських дронів-камікадзе Shahed-136 (Шахед), Буданов зазначив, що вони за своїми характеристиками не можуть замінити ракети.

– Але треба виходити з того, що їх – достатня кількість зараз у РФ, і точність влучення БПЛА набагато вища, ніж цих ракет. На це вони (окупанти, – Ред.) і розраховують, – заявив очільник ГУР.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков поінформував, що Росія зараз має трохи більше 600 з 1 844 високоточних ракет дальнього радіусу дії, які в неї були на кінець лютого.