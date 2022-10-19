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Факты / Україна

Очередное издевательство над трагедией: в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Очередное издевательство над трагедией: в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора

В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора, назвав его символом “дезинформации на государственном уровне”.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

— Разрушение памятника – очередное издевательство над памятью миллионов жертв страшной трагедии и попытка переписать историю. российские оккупанты делают все, чтобы уничтожить историческую память мариупольцев и Украины, — говорится в сообщении.

Памятник был установлен в 2004 году возле Драматического театра. Коллаборационные власти заявили, что гранит переделают на стройматериалы.

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Напомним, что 19 октября российский диктатор Владимир Путин объявил о решении ввести “военное положение” на временно оккупированных территориях Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Оно должно начаться в полночь 20 октября.

Фото: Мариупольский городской совет

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