Чергове знущання з трагедії: у Маріуполі окупанти демонтували пам’ятник жертвам Голодомору

Жовтень, 19 в 20:30

У Маріуполі окупанти демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, назвавши його символом “дезінформації на державному рівні”.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

– Руйнація пам’ятника – чергове знущання з пам’яті мільйонів жертв страшної трагедії та намагання переписати історію. Російські окупанти роблять все, щоб знищити історичну пам’ять маріупольців та України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пам’ятник було встановлено у 2004 році біля Драматичного театру. Колабораційна влада заявила, що граніт перероблять на будматеріали.

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Нагадаємо, що 19 жовтня російський диктатор Володимир Путін оголосив про рішення запровадити “воєнний стан” на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Він має розпочатися опівночі 20 жовтня.

Фото: Маріупольська міська рада