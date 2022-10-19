Готовимся к разным сценариям: Зеленский провел совещание по безопасности на объектах энергообеспечения
В среду, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения.
Участники обсудили необходимые шаги по ликвидации последствий при выведении из строя энергосистемы Украины.
– Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и ни делал враг, — сообщил Зеленский.
В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, представители ГСЧС, руководители энергетических предприятий, органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Ранее Зеленский сообщал, что с 10 октября в результате российских ударов было разрушено 30% электростанций – это повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране.
Глава государства подчеркнул, что теперь точно не осталось места переговорам Украины со страной-агрессором.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Владимир Зеленский