Взрывы в Ивано-Франковской области: предварительно, попадание в объект критической инфраструктуры
Требует проверки
Днем 19 октября в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.
По предварительным данным, российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.
В сети местные жители отмечают, что звуки взрывов были слышны вблизи Бурштына, где находится тепловая электростанция. Официального подтверждения пока нет.
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