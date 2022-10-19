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Факты / Україна

Взрывы в Ивано-Франковской области: предварительно, попадание в объект критической инфраструктуры

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Взрывы в Ивано-Франковской области: предварительно, попадание в объект критической инфраструктуры

Днем 19 октября в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

По предварительным данным, российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

В сети местные жители отмечают, что звуки взрывов были слышны вблизи Бурштына, где находится тепловая электростанция. Официального подтверждения пока нет.

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По состоянию на 14:30 почти на всей территории Украины, кроме Крыма, продолжается воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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