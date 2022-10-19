Жовтень, 19 в 17:13

У середу, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення.

Учасники обговорили необхідні кроки з ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України.

– Працюємо над створенням мобільних пунктів живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл. Готуємось до різних сценаріїв можливих наслідків. Україна захистить себе. Хоч би що планував і робив ворог, – повідомив Зеленський.

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У нараді взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, представники ДСНС, керівники енергетичних підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Раніше Зеленський повідомляв, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій – це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Глава держави наголосив, що тепер точно не залишилося місця переговорам України з країною-агресором.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Володимир Зеленський