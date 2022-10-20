Возможны временные отключения: 20 октября украинцам нужно минимизировать потребление электроэнергии

Октябрь, 19 в 21:05

Завтра, 20 октября, по всей территории Украины будут вводиться ограничения на использование электроэнергии, правда неодновременно.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Завтра нужно с 7 утра до 23 часов вечера минимизировать пользование электроэнергией. И это касается каждой области Украины. Это очень важно, чтобы мы прошли очень тяжелый завтрашний день, который будет сложным из-за сегодняшних и вчерашних обстрелов. Если население сплотится, то это позволит пройти завтрашний день без отключений, — говорит Тимошенко.

Он отметил, что в первую очередь ограничения будут касаться предприятий и заводов. Если же электроэнергии будет недостаточно, то отключения пройдут в целом по стране и будут касаться населения.

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– Где именно, в какое время (будут отключения, — Ред.) – смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (Облэнерго). Отключения будут поочередные – продолжительность очереди также определяет Облэнерго, но не более 4 часов, – сообщили в Укрэнерго.

Призвали также к завтра, до 7.00 утра, зарядить телефоны, пауэрбанки, запастись водой, фонариками и батарейками к ним, теплыми носками и одеялами.

Также минимизируют использование электроэнергии и в освещении улиц.