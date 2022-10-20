Можливі тимчасові відключення: 20 жовтня українцям потрібно мінімізувати споживання електроенергії

Жовтень, 19 в 21:05

Завтра, 20 жовтня, по всій території України будуть вводитися обмеження на користування електроенергією, щоправда неодночасно.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Завтра потрібно з 7 ранку до 23 години вечора мінімізувати користування електроенергією. І це стосується кожної області України. Це дуже важливо, щоб ми пройшли дуже важкий завтрашній день, який буде тяжким через сьогоднішні та вчорашні обстріли. Якщо населення згуртується, то це дасть можливість пройти завтрашній день без відключень, – каже Тимошенко.

Він зазначив, що у першу чергу обмеження стосуватимуться підприємств та заводів. Якщо ж електроенергії буде недостатньо, то відключення відбудуться загалом по країні і стосуватимуться населення.

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– Де саме, в який час (будуть відключення, – Ред.) – дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові – тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин, – повідомили в Укренерго.

Закликали також до завтра, до 7.00 ранку, зарядити телефони, пауербанки, запастися водою, ліхтариками і батарейками до них, теплими шкарпетками і ковдрами.

Також мінімізують використання електроенергії і в освітленні вулиць.