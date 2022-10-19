У Бурштинську ТЕС на Івано-Франківщині влучило чотири ракети – глава ОВА
Вдень 19 жовтня в Івано-Франківській області пролунали вибухи.
Оновлено о 16:30. Як повідомила глава ОВА Світлана Онищук, чотири ракети влучили у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС ДТЕК.
На місці виникла пожежа, яку станом на 16:40 рятувальники вже ліквідували.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.
Раніше місцеві жителі повідомляли, що чули звуки вибухів поблизу Бурштина, де розташована теплова електростанція.
Станом на 14:30 майже на всій території України, окрім Криму, була оголошена повітряна тривога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.