Жовтень, 19 в 16:30

Вдень 19 жовтня в Івано-Франківській області пролунали вибухи.

Оновлено о 16:30. Як повідомила глава ОВА Світлана Онищук, чотири ракети влучили у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС ДТЕК.

На місці виникла пожежа, яку станом на 16:40 рятувальники вже ліквідували.

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За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Раніше місцеві жителі повідомляли, що чули звуки вибухів поблизу Бурштина, де розташована теплова електростанція.

Станом на 14:30 майже на всій території України, окрім Криму, була оголошена повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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