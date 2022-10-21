Октябрь, 21 в 19:06

Во время переговоров о выходе украинских военнослужащих с Азовстали в Мариуполе командир полка Азов Денис Прокопенко (позывной Редис) лично встречался с представителями РФ, несмотря на угрозу для своей жизни.

Об этом рассказал начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич (позывной Тавр).

По его словам, офицерский состав полка не хотел сдаваться в российский плен, однако в первую очередь все думали о спасении раненых. В тот момент на Азовстали вообще не было медикаментов.

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– Я думаю, что 90% офицеров и вообще военнослужащих не хотели этого делать. Но мы понимали, что у нас есть раненые, которые очень медленно умирали. И это очень давило, — отметил Кротевич в интервью ТСН, добавив, что решение о выходе принималось очень тяжело.

Он уточнил, что было минимум три дня на принятие решения о выходе. Переговоры проходили при участии Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и российской военной разведки (ГРУ РФ).

В этих переговорах лично участвовал Прокопенко, несмотря на риск того, что оккупанты могли его захватить или убить.

– Редис лично участвовал в переговорах. Он тогда очень рисковал, но пошел на этот шаг. А у меня не получилось его отговорить. Риск был большой, что они его просто заберут и все, — заявил Кротевич.

Он подтвердил, что Прокопенко выходил с территории Азовстали для переговоров с российской стороной по условиям сдачи в плен. Во время этого разговора также присутствовал представитель украинского ГУР. Однако все происходило на территории, которую уже контролировал враг.

– Он (Редис, – Ред.) вышел, они провели переговоры, и он вернулся. Просто в тот момент мы не могли контролировать его безопасность. Он пошел на риск потерять жизнь. Он был готов погибнуть за всех своих бойцов… Он выходил с оружием, но на территорию, подконтрольную противнику, лично, — подчеркнул Кротевич.

Азовец добавил, что переговоры с участием Прокопенко проходили дважды: в первый раз он выходил один, а во второй – вместе с Аписом (командиром роты Азова Олегом Хоменко).

Кротевич также сообщил, что когда азовцев допрашивали в плену, то представители российского ГРУ восхищались этим смелым поступком Редиса.

– Мы вели переговоры по условиям плена, Женевской конвенции, как это оформить документально. Это был как “почетный” плен, если это можно так назвать… И плюс были гарантии ООН, Красного Креста, что было нарушено, — заявил Кротевич.

Как известно, эвакуация украинских военных с металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе прошла в мае. Оккупанты вывезли их на временно захваченные территории Донецкой области. В общей сложности вышли более 2,5 тыс. украинских воинов.

21 сентября из плена удалось вернуть 215 военных, в том числе защитников Мариуполя.