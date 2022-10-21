Жовтень, 21 в 19:06

Під час переговорів про вихід українських військовослужбовців з Азовсталі в Маріуполі командир полку Азов Денис Прокопенко (позивний Редіс) особисто зустрічався з представниками РФ, попри загрозу для свого життя.

Про це розповів начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич (позивний Тавр).

За його словами, офіцерський склад полку не хотів здаватися в російський полон, однак передусім всі думали про порятунок поранених. На той момент на Азовсталі взагалі не було медикаментів.

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– Я думаю, 90% офіцерів та й взагалі військовослужбовців не хотіли цього робити. Проте ми розуміли, що у нас є поранені, які дуже повільно, але помирали. І це дуже тиснуло, – зазначив Кротевич в інтерв’ю ТСН, додавши, що рішення про вихід ухвалювалося дуже важко.

Він уточнив, що було щонайменше три дні на ухвалення рішення про вихід. Переговори проходили за участі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України та російської військової розвідки (ГРУ РФ).

У цих переговорах особисто брав участь Прокопенко, попри ризик, що окупанти могли його захопити чи вбити.

– Редіс особисто брав участь у переговорах. Він тоді дуже ризикував, але пішов на цей крок. А в мене не вийшло його відмовити. Ризик був великим, що вони його просто заберуть і все, – заявив Кротевич.

Він підтвердив, що Прокопенко виходив з території Азовсталі для переговорів з російською стороною щодо умов здачі в полон. Під час цієї розмови також був присутній представник українського ГУР. Проте все відбувалося на території, яку на той момент уже контролював ворог.

– Він (Редіс. – Ред.) вийшов, вони провели переговори, і він повернувся. Просто на той момент ми не могли контролювати його безпеку. Він пішов на ризик втратити життя. Він був готовий загинути за всіх своїх бійців… Він виходив зі зброєю, але на територію, підконтрольну противнику, сам, особисто, – наголосив Кротевич.

Азовець додав, що переговори за участю Прокопенка відбувалися двічі: першого разу він виходив один, а другого – разом із Апісом (командиром роти Азову Олегом Хоменком).

Кротевич також повідомив, що коли азовців допитували в полоні, то представники російського ГРУ захоплювалися цим сміливим вчинком Редіса.

– Ми вели переговори щодо умов полону, Женевської конвенції, як це оформити документально. Це був як “почесний” полон, якщо це можна так назвати… І плюс були гарантії ООН, Червоного Хреста, що було порушено, – заявив Кротевич.

Як відомо, евакуація українських військових із металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі відбулася в травні. Окупанти вивезли їх на тимчасово захоплені території Донецької області. Загалом вийшли понад 2,5 тис. українських воїнів.

21 вересня з полону вдалося повернути 215 військових, зокрема й захисників Маріуполя.

Фото: Маріупольська міська рада