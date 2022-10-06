Октябрь, 06 в 16:49

Представители российской военной разведки (ГРУ) пытались завербовать бойцов полка Азов, которые в мае вышли с металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник штаба полка Азов, майор Богдан Кротевич (позывной Тавр).

Он объяснил, что российские оккупанты относятся к разным пленным по-разному: ФСБ РФ и российская разведка пытаются искать уязвимые моменты, через которые можно надавить на военных.

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Кротевич уточнил, что “азовцы” резко ответили оккупантам и предложения “о сотрудничестве” затихли.

– Относительно именно “азовцев” в ГРУ РФ была отработана следующая стратегия. Когда мы вышли из плена, они хотели так сказать завербовать Азов как подразделение тем, что: “ребята вы хорошо воюете, давайте вместе уничтожать Запад и США”… У “азовцев” было единодушное мнение: они наши враги, мы украинские военные. Украина – наша Родина. Я родился в 1993 году в независимой Украине. Для меня мотивация воевать с любым, кто нападет на мою страну… Многие так ответили, и эта история закончилась, — подчеркнул Кротевич.

Он сообщил, что в первые четыре дня после выхода с Азовстали руководящий состав полка Азов находился в оккупированной Еленовке (Донецкая область). Речь идет, в частности, о трех командирах, принявших участие в пресс-конференции: Богдане Кротевиче, Иване Игнатьеве, Илье Самойленко.

А на пятый день с самого утра приехали оккупанты. Они не позволили забрать вещи и просто поставили перед фактом, что офицерский состав полка перевозят.

– Куда – конечно не сказали. Сначала нас посадили в автозак, довезли в аэропорт, похоже в Ростове, это мое предположение. Потом мы прилетели в какую-то камеру. Сейчас я понимаю, что это была Москва, хотя я поначалу думал, что Питер, – рассказал Кротевич.

Они находились в одиночных камерах в Москве. Еще один участник пресс-конференции – майор Никита Надточий был тяжело ранен и эвакуирован вертолетом из Мариуполя еще 21 марта.

Кротевич уточнил, что за четыре дня пребывания в Еленовке к ним не приезжал никто с украинской стороны, в том числе представители международных организаций.

– А потом нас посадили в изолятор в Москве, и мы 120 дней не видели мира, – добавил он.

Как отметил Кротевич, не все “азовцы” знали, что в РФ против них готовят так называемый “трибунал”. Он лишь после возвращения из плена узнал, что в РФ его заочно “судили”, и был якобы даже назначен адвокат.

По данным Кротевича, освобожденные командиры, находящиеся в Турции, кроме Волыны (Сергея Волынского), также находились в одиночных камерах в Москве.

Кротевич также заявил, что руководящий состав полка не имел возможности влиять на списки на обмен.

– Мы считали, что нас (командиров, – Ред.) обменивают последними, — сообщил майор.

Младший лейтенант, в.и.о заместителя командира полка Азов Илья Самойленко, в свою очередь, отметил, что “азовцы” пока не будут рассказывать много про плен РФ. Это может навредить их побратимам, которые до сих пор находятся в плену, а также травмировать их семьи.

После выхода из плена командиры Азова включились в процессы обмена, чтобы освободить всех защитников Мариуполя: это более 2 тыс. пленных, из них около 700 “азовцев”.

Со всеми освобожденными из плена бойцами работают Офис генпрокурора, СБУ, представители миссии ООН, представители ГУР Минобороны. Они собирают показания о преступлениях РФ.