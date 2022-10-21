Риск наступления из Беларуси на север Украины остается низким, несмотря на заявление Генштаба ВСУ – ISW

Октябрь, 21 в 7:29

Как считают аналитики Института изучения войны ISW, риск российского наступления из Белоруси на север Украины остается низким, несмотря на заявления о том, что риск российского наступления из Белоруси растет.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил о росте риска возобновления наступления российских войск на север Украины.

Громов заявил, что российские войска могут атаковать северо-западную Украину, чтобы прервать украинские линии поставок из западных стран-партнеров.

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Однако аналитики ISW считают, что такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что у российских сил нет возможности перекрыть украинские линии поставок с запада даже путем наземного наступления.

Ближайшая украинская железная дорога с востока на запад проходит в 30 км от белорусской границы, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси делают маневренную войну из-за международной границы в Волынской и Ровенской областях очень сложной. У дорожной и железнодорожной сети Украины достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, чтобы российское вторжение из Беларуси не могло серьезно ухудшить украинские материально-технические линии, не продвигаясь глубже в Украину, чем россияне во время битвы за Киев, когда российские войска были более сильными. Сейчас эти силы значительно деградировали. Как пишут аналитики, 20 октября российский милблогер повторил, что российская военная группировка в Беларуси слишком мала, чтобы угрожать Киеву.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 октября повторил, что Беларусь может сконцентрировать живую силу на границе, чтобы сковать украинские силы на севере Украины и предотвратить их развертывание в районе активной операции на юге и востоке Украины, по оценке ISW.

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Источник: ISW