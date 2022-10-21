Ризик наступу з Білорусі на північ України залишається низьким попри заяву Генштабу ЗСУ – ISW

Жовтень, 21 в 7:29

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни ISW, ризик російського наступу з Білорусі на північ України залишається низьким, попри заяви про те, що ризик російського наступу з Білорусії зростає.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив про зростання ризику поновлення наступу російських військ на північ України.

Громов заявив, що російські війська можуть атакувати північно-західну Україну, щоб перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів.

Зараз дивляться

Проте аналітики ISW вважають, що такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці, враховуючи, що російські сили не мають спроможності перекрити українські лінії постачання із заходу навіть шляхом наземного наступу.

Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною. Дорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські матеріально-технічні лінії, не просуваючись глибше в Україну, ніж росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були на висоті. Зараз ці сили значно деградували. Як пишуть аналітики, 20 жовтня російський мілблогер повторив, що російське військове угруповання в Білорусі занадто мале, щоб загрожувати Києву.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 20 жовтня повторив, що Білорусь може сконцентрувати живу силу на кордоні, щоб скувати українські сили на півночі України та запобігти їх розгортанню в районі активної операції на півдні та сході України, за оцінкою ISW.

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Джерело: ISW