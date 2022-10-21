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Факты / Україна

В разведке Британии рассказали, почему угроза нападения с Беларуси маловероятна

Марта Бондаренко, редактор ленты
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Минобороны Великобритании считает маловероятным наступление российских войск с территории Беларуси.

Об этом сообщает британская разведка.

Еще 14 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в состав новой российско-белорусской группы войск войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.

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На следующий день белорусские власти опубликовали видео, демонстрирующее якобы прибытие российских войск в Беларусь. Однако на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь.

В британской разведке считают, что Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные подразделения заявленной численности: так как ее основные силы уже сосредоточены в Украине.

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Беларусь же сохраняет минимальные возможности для проведения сложных операций.

Кроме того, сосредоточение Россией подразделений в Беларуси, скорее всего, является попыткой продемонстрировать российско-белорусскую солидарность и заставить Украину перебросить Силы обороны к северной границе.

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