Октябрь, 21 в 10:08

Минобороны Великобритании считает маловероятным наступление российских войск с территории Беларуси.

Об этом сообщает британская разведка.

Еще 14 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в состав новой российско-белорусской группы войск войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.

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На следующий день белорусские власти опубликовали видео, демонстрирующее якобы прибытие российских войск в Беларусь. Однако на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь.

В британской разведке считают, что Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные подразделения заявленной численности: так как ее основные силы уже сосредоточены в Украине.

Беларусь же сохраняет минимальные возможности для проведения сложных операций.

Кроме того, сосредоточение Россией подразделений в Беларуси, скорее всего, является попыткой продемонстрировать российско-белорусскую солидарность и заставить Украину перебросить Силы обороны к северной границе.