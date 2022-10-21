Жовтень, 21 в 10:08

Міноборони Великої Британії вважає малоймовірним наступ російських військ із території Білорусі.

Про це повідомляє британська розвідка.

Ще 14 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до складу нової російсько-білоруської групи військ увійдуть 70 тисяч білоруських військовослужбовців та до 15 тисяч російських.

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Наступного дня білоруська влада опублікувала відео, що нібито демонструє прибуття російських військ до Білорусі. Однак на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість військ до Білорусі.

У британській розвідці вважають, що Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні підрозділи заявленої чисельності: оскільки її основні сили вже зосереджені в Україні.

Білорусь зберігає мінімальні можливості для проведення складних операцій.

Крім того, зосередження Росією підрозділів у Білорусі, найімовірніше, є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність та змусити Україну перекинути Сили оборони до північного кордону.