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Факти / Україна

У розвідці Британії розповіли, чому загроза нападу з Білорусі є малоймовірною

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Міноборони Великої Британії вважає малоймовірним наступ російських військ із території Білорусі.

Про це повідомляє британська розвідка.

Ще 14 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до складу нової російсько-білоруської групи військ увійдуть 70 тисяч білоруських військовослужбовців та до 15 тисяч російських.

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Наступного дня білоруська влада опублікувала відео, що нібито демонструє прибуття російських військ до Білорусі. Однак на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість військ до Білорусі.

У британській розвідці вважають, що Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні підрозділи заявленої чисельності: оскільки її основні сили вже зосереджені в Україні.

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Білорусь зберігає мінімальні можливості для проведення складних операцій.

Крім того, зосередження Росією підрозділів у Білорусі, найімовірніше, є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність та змусити Україну перекинути Сили оборони до північного кордону.

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