Путин из принципа пожертвует 20 млн солдат, чтобы вырезать украинцев – дипломат в изгнании

Октябрь, 23 в 15:38

Уволившийся из постоянного представительства России при ООН в Женеве из-за полномасштабной войны РФ дипломат Борис Бондарев утверждает, что российский диктатор Владимир Путин готов из принципа пожертвовать и 20 миллионами российских солдат ради того, чтобы выиграть войну с Украиной и обеспечить таким образом свое политическое выживание.

Он отметил в комментарии Sky News, что думает, что “удача Путина”, которая помогла ему удержаться у власти 20 лет, закончилась.

– Он не умен, ему просто повезло. Теперь, я думаю, что его удача закончилась, – сказал Бондарев.

Описывая уровень отчаяния Путина дипломат в изгнании заявил, что диктатор готов увидеть, как в ходе конфликта погибнет более десятой части населения страны. Причиной для этого он считает тот факт, что после поражения в войне Путину придется объяснять своим элитам и населению, почему это произошло, и у него могут возникнуть проблемы с объяснением этого.

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Кроме того, после окончательного проигрыша РФ в стране может появиться оппозиция, которая попытается свергнуть Владимира Путина, или же ему придется провести чистку среди подчиненных, чтобы найти тех, кого можно обвинить во всех проблемах.

– Будет период внутренних потрясений… Вы не должны сомневаться в этом, он может пожертвовать 10 или 20 миллионами русских только для того, чтобы выиграть эту войну, просто чтобы вырезать всех украинцев, потому что это вопрос принципа. Для него это вопрос политического выживания, – подчеркнул Бондарев.

Дипломат в изгнании добавил, что нужно понимать, что если Путин проиграет войну, то это будет для него концом.

Он призвал Запад быть последовательным в борьбе с Путиным, так как пока он и его режим у власти в России, угроза ядерной войны продолжит нависать над миром.

Бондарев добавил, что российский лидер использует ядерную кнопку, чтобы заставить другие страны делать то, что он хочет, что, по его словам, является “новым уровнем истории ядерного оружия” и “очень опасным развитием событий”.

Дипломат предположил, что, поскольку “Путин думает, что он уже ведет Третью мировую войну”, НАТО следует подумать о вступлении в конфликт, а также удвоить усилия в помощи и передать украинцам наступательное оружие, ракеты большей дальности и самолеты.

Комментируя надежды на то, что президент Китая Си Цзиньпин поможет снизить напряженность в отношениях с Кремлем, он выразил сомнения в такой возможности.