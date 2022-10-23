Путін із принципу пожертвує 20 млн солдатів, щоб вирізати українців – дипломат у вигнанні
Дипломат Борис Бондарєв, який звільнився з постійного представництва Росії при ООН в Женеві через повномасштабну війну РФ, стверджує, що російський диктатор Володимир Путін готовий з принципу пожертвувати і 20 мільйонами російських солдат заради того, щоб виграти війну з Україною і забезпечити таким чином своє політичне виживання.
Він зазначив у коментарі Sky News, що думає, що “удача Путіна”, яка допомогла йому втриматися при владі 20 років, закінчилася.
– Він не розумний, йому просто пощастило. Тепер, я думаю, що його удача закінчилася, – сказав Бондарєв.
Описуючи рівень розпачу Путіна, дипломат у вигнанні заявив, що диктатор готовий побачити, як у ході конфлікту загине більше десятої частини населення країни. Причиною для цього він вважає той факт, що після поразки у війні Путіну доведеться пояснювати своїм елітам та населенню, чому це сталося, і у нього можуть виникнути проблеми із поясненням цього.
Крім того, після остаточного програшу РФ у країні може з’явитися опозиція, яка спробує повалити Володимира Путіна, або йому доведеться провести чистку серед підлеглих, щоб знайти тих, кого можна звинуватити у всіх проблемах.
– Буде період внутрішніх потрясінь… Ви не повинні сумніватися у цьому, він може пожертвувати 10 чи 20 мільйонами росіян лише для того, щоб виграти цю війну, просто щоб вирізати всіх українців, бо це питання принципу. Для нього це питання політичного виживання, – наголосив Бондарєв.
Дипломат у вигнанні додав, що треба розуміти, що якщо Путін програє війну, це буде для нього кінцем.
Він закликав Захід бути послідовним у боротьбі з Путіним, оскільки поки він та його режим при владі в Росії, загроза ядерної війни продовжить нависати над світом.
Бондарєв додав, що російський лідер використовує ядерну кнопку, щоб змусити інші країни робити те, що він хоче, що, за його словами, є “новим рівнем історії ядерної зброї” та “дуже небезпечним розвитком подій”.
Дипломат припустив, що оскільки “Путін думає, що він уже веде Третю світову війну”, НАТО слід подумати про вступ у конфлікт, а також подвоїти зусилля у допомозі та передати українцям наступальну зброю, ракети більшої дальності та літаки.
Коментуючи надії на те, що президент Китаю Сі Цзіньпін допоможе знизити напруженість у відносинах із Кремлем, він висловив сумніви щодо такої можливості.
– Проблема в тому, що Китай не дуже зацікавлений у поразці Путіна, особливо з боку українців та мешканців Заходу. Тому що зараз Путін привертає до себе багато уваги з боку США, уваги, яку вони натомість переорієнтують на Китай, – сказав Бондарєв.