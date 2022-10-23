Путін із принципу пожертвує 20 млн солдатів, щоб вирізати українців – дипломат у вигнанні

Жовтень, 23 в 15:38

Дипломат Борис Бондарєв, який звільнився з постійного представництва Росії при ООН в Женеві через повномасштабну війну РФ, стверджує, що російський диктатор Володимир Путін готовий з принципу пожертвувати і 20 мільйонами російських солдат заради того, щоб виграти війну з Україною і забезпечити таким чином своє політичне виживання.

Він зазначив у коментарі Sky News, що думає, що “удача Путіна”, яка допомогла йому втриматися при владі 20 років, закінчилася.

– Він не розумний, йому просто пощастило. Тепер, я думаю, що його удача закінчилася, – сказав Бондарєв.

Описуючи рівень розпачу Путіна, дипломат у вигнанні заявив, що диктатор готовий побачити, як у ході конфлікту загине більше десятої частини населення країни. Причиною для цього він вважає той факт, що після поразки у війні Путіну доведеться пояснювати своїм елітам та населенню, чому це сталося, і у нього можуть виникнути проблеми із поясненням цього.

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Крім того, після остаточного програшу РФ у країні може з’явитися опозиція, яка спробує повалити Володимира Путіна, або йому доведеться провести чистку серед підлеглих, щоб знайти тих, кого можна звинуватити у всіх проблемах.

– Буде період внутрішніх потрясінь… Ви не повинні сумніватися у цьому, він може пожертвувати 10 чи 20 мільйонами росіян лише для того, щоб виграти цю війну, просто щоб вирізати всіх українців, бо це питання принципу. Для нього це питання політичного виживання, – наголосив Бондарєв.

Дипломат у вигнанні додав, що треба розуміти, що якщо Путін програє війну, це буде для нього кінцем.

Він закликав Захід бути послідовним у боротьбі з Путіним, оскільки поки він та його режим при владі в Росії, загроза ядерної війни продовжить нависати над світом.

Бондарєв додав, що російський лідер використовує ядерну кнопку, щоб змусити інші країни робити те, що він хоче, що, за його словами, є “новим рівнем історії ядерної зброї” та “дуже небезпечним розвитком подій”.

Дипломат припустив, що оскільки “Путін думає, що він уже веде Третю світову війну”, НАТО слід подумати про вступ у конфлікт, а також подвоїти зусилля у допомозі та передати українцям наступальну зброю, ракети більшої дальності та літаки.

Коментуючи надії на те, що президент Китаю Сі Цзіньпін допоможе знизити напруженість у відносинах із Кремлем, він висловив сумніви щодо такої можливості.