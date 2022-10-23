Верят, что деоккупация близко! В Мелитополе люди начали массово избавляться от рублей

Октябрь, 23 в 19:16

Люди, проживающие на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, начали массово избавляться от рублей.

Об этом на своей официальной странице в Telegram сообщил глава Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что сначала россияне на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей валюты.

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— Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Так что курс резко изменился. В Херсоне уже дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги, — информирует Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что в городе российский рубль так и не стал основной валютой — на рынках и в магазинах продавцы отдавали предпочтение гривне.

По словам Федорова, даже созданный оккупантами “рублевой патруль” не помогает распространению валюты врага. А сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Так как верят, что деоккупация близко.

Фото: Иван Федоров