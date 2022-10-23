Вірять, що деокупація близько! У Мелітополі люди почали масово позбавлятися рублів
Люди, які проживають на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей, почали масово позбавлятися рублів.
Про це на своїй офіційній сторінці у Telegram повідомив голова Мелітополя Іван Федоров.
Він наголосив, що спочатку росіяни на окупованих територіях штучно завищували курс своєї валюти.
– Але зараз уже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею та Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. У Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися брати російські гроші, – інформує Федоров.
Мер Мелітополя додав, що у місті російський рубль так і не став основною валютою – на ринках та в магазинах продавці віддавали перевагу гривні.
За словами Федорова, навіть створений окупантами “рубльовий патруль” не допомагає розповсюдженню валюти ворога. А зараз тим паче люди поспішають позбутися рублів, а гривні бережуть. Тому що вірять, що деокупація близько.
Фото: Іван Федоров