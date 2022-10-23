Как быстро ВСУ смогут демонтировать линию Вагнера в Луганской области — военный эксперт

Российские военные инженерно плохо выстроили линию Вагнера для обороны Луганской области.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире Радио НВ.

– Инженерно это сделано очень и очень плохо. Поэтому, если Вооруженные силы Украины именно в этом направлении будут осуществлять контрнаступление, почему-то именно на этих полутора километрах (видимо, они сделают больше, 20 или 30 км), то эту линию обороны можно будет демонтировать где-то через два-три часа артиллерийского огня или используя инженерное оборудование. Два-три часа и этой линии обороны уже нет. Это даже смешно, – объяснил Коваленко.