Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Как быстро ВСУ смогут демонтировать линию Вагнера в Луганской области — военный эксперт

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Лінія Вагнера

Российские военные инженерно плохо выстроили линию Вагнера для обороны Луганской области.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире Радио НВ.

– Инженерно это сделано очень и очень плохо. Поэтому, если Вооруженные силы Украины именно в этом направлении будут осуществлять контрнаступление, почему-то именно на этих полутора километрах (видимо, они сделают больше, 20 или 30 км), то эту линию обороны можно будет демонтировать где-то через два-три часа артиллерийского огня или используя инженерное оборудование. Два-три часа и этой линии обороны уже нет. Это даже смешно, – объяснил Коваленко.

Напомним, что 22 октября появились спутниковые снимки компании Maxar Technologies, свидетельствующие, что российские наемники возле города Горное Луганской области построили линию Вагнера, протяженностью менее двух километров.

Сейчас смотрят

При этом в Минобороны Великобритании отметили, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, удержать любые быстрые контрнаступления ВСУ.

Фото: Maxar Technologies

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка