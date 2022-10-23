Як швидко ЗСУ зможуть демонтувати лінію Вагнера на Луганщині – військовий експерт

Жовтень, 23 в 20:20

Російські військові інженерно погано побудували лінію Вагнера для оборони Луганської області.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко в ефірі Радіо НВ.

– Інженерно це зроблено дуже і дуже погано. Тому, якщо Збройні сили України саме у цьому напрямку будуть здійснювати контрнаступ, чомусь саме на цих півтора кілометрах (мабуть, вони зроблять більше, 20 чи 30 км), то цю лінію оборони можна буде демонтувати десь за години дві-три артилерійського вогню або використовуючи інженерне обладнання. Дві-три години і цієї лінії оборони вже немає. Це навіть смішно, — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, що 22 жовтня з’явилися супутникові знімки компанії Maxar Technologies, які свідчать, що російські найманці біля міста Гірське Луганської області звели лінію Вагнера, довжиною менше двох кілометрів.

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При цьому у розвідці Міноборони Великої Британії зазначили, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони теперішньої лінії фронту, щоб, імовірно, стримати будь-які швидкі контрнаступи ЗСУ.

Фото: Maxar Technologies