Докази співпраці президента Мотор Січі із РФ: СБУ опублікувала аудіо розмов

Жовтень, 24 в 12:04

Українське підприємство Мотор Січ після повномасштабного вторгнення РФ продовжувало постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Це підтверджують аудіозаписи телефонних розмов його президента В’ячеслава Богуслаєва, якого днями затримали співробітники СБУ за підозрою у співпраці з країною-агресором.

Богуслаєв уже після 24 лютого обговорював з російськими посадовцями постачання продукції авіапідприємства на територію РФ, а також підтримував та виправдовував вторгнення в Україну, обстріли мирних міст і сіл.

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Зокрема у травні 2022 року керівник Мотор Січі зізнається, що завод десятками передає агрегати в Росію.

Днями СБУ затримала президента АТ Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

Обом оголошено підозру за двома статтями – про колабораційну діяльність та пособництво державі агресору.

Справа стосується незаконного постачання Мотор Січчю товарів військового призначення для російської штурмової авіації.