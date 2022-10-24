Октябрь, 24 в 19:00

Вооруженные силы Украины благодаря успешным действиям освободили четыре населенных пункта.

Речь идет о Кармазиновке, Мясожаровке и Невском Луганской области, а также Новосадовом Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24 октября.

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Кроме того, в течение суток 24 октября Силы обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.

Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. В Генштабе подтвердили поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.

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В Генштабе сообщили, что российские оккупационные войска для пополнения текущих потерь активно вербуют заключенных на территории РФ и временно оккупированных территориях. Сообщается, что из исправительной колонии №90 в Херсоне, после “бесед” с представителями ФСБ РФ, было освобождено большинство преступников.

В то же время, оккупанты продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию АР Крым.