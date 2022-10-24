Жовтень, 24 в 19:00

Збройні сили України завдяки успішним діям звільнили чотири населені пункти. Йдеться про Кармазинівку, М’ясожарівку і Невське Луганської області, а також Новосадове на Донеччині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 24 жовтня.

Крім того, протягом доби 24 жовтня Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

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Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. У Генштабі підтвердили ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

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У Генштабі повідомили, що російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат активно вербують ув’язнених на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Повідомляється, що з виправної колонії №90 в Херсоні після “бесід” з представниками ФСБ РФ було звільнено більшість злочинців.

Водночас окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію АР Крим.