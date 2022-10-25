От взрыва Каховской ГЭС больше всего пострадают силы РФ — Жданов

Октябрь, 24 в 21:27

Военный эксперт Олег Жданов считает, что от взрыва на Каховской ГЭС больше всего пострадают российские силы.

– Они ничего не выиграют. Даже с той карты, которую они уже сделали, видно, что затопит, и сколько затопит: больше страдает левый берег. А это тот берег, который они контролируют. Их части пострадают – это во-первых, – заявил Жданов.

Кроме того, он добавил, что в случае подрыва дамбы вода будет подниматься в течение трех суток.

— Затем вода пойдет на убыль, и еще через три-четыре дня вода вернется к нормальному уровню. Это временная мера. Да, будет волна, будет подтопление, но это не паводок, который будет стоять неделю или несколько, чтобы сделать невозможным перемещение или создать какой-то природный катаклизм, — говорит военный эксперт.

По его мнению, Каховская ГЭС регулирует уровень воды для заполнения Северокрымского канала, и ее подрыв создаст с этим проблемы. Также возникнет проблема с охлаждением реакторов на Запорожской АЭС.

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