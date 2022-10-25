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Факти / Україна

Від вибуху Каховської ГЕС найбільше постраждають сили РФ – Жданов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Від вибуху Каховської ГЕС найбільше постраждають сили РФ – Жданов
Фото: Міноборони

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що від вибуху на Каховській ГЕС найбільше постраждають російські сили.

– Вони нічого не виграють. Навіть з тієї карти, яку вони вже зробили, видно, що затопить і скільки затопить: більше страждає лівий берег. А це той берег, який вони контролюють. Їхні частини постраждають – це по-перше, – заявив Жданов.

Крім того, він додав, що у разі підриву дамби вода буде підніматися протягом трьох діб.

– Потім вода піде на спад і ще через три-чотири дні вода повернеться до нормального рівня. Це тимчасовий захід. Так, буде хвиля, буде підтоплення, але це не паводок, який стоятиме тиждень чи кілька, щоб унеможливити переміщення або створити якийсь природний катаклізм, — каже військовий експерт.

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На його думку, Каховська ГЕС регулює рівень води для заповнення Північнокримського каналу, і її підрив створить із цим проблеми. Також виникне проблема з охолодженням реакторів на Запорізькій АЕС.

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– Тож я думаю, це блеф. Вони погрозами зазвичай шантажують не лише нас, а й міжнародне співтовариство, – підсумував він.

Джерело: Новое время
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