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Факти / Україна

З їхніх телефонів надходять дивні смс: у Херсоні почали зникати люди

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
З їхніх телефонів надходять дивні смс: у Херсоні почали зникати люди
Фото: Нацполіція

У Херсоні зникають люди, російські військові крадуть все, а що не можуть вивести, трощать і знищують.

– З Херсона надходять повідомлення про зникнення людей. Вони не виходять на зв’язок із рідними, а через деякий час з їхніх телефонів родичам надходять повідомлення підозрілого змісту, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

У поліції інформують, що продовжується фіксація фактів мародерства окупантами на звільнених територіях – у місцевого населення окупанти відбирали мопеди та автомобілі з причепами.

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– З магазинів викрадали термінали та гроші, з будинків вивозили все майно, від посуду, килимів до побутової техніки та меблів. Що не вдавалося забрати, армія мародерів трощила та знищувала, – додають у Нацполіції.

За усіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Джерело: Нацполіція
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