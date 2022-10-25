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Факты / Україна

На Херсонщине войска РФ обустраивают оборонительные позиции и минируют береговую линию — Генштаб

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
На Херсонщине войска РФ обустраивают оборонительные позиции и минируют береговую линию — Генштаб

Российские оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, в районе населенного пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения оккупационных войск минируют береговую линию, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.

Кроме того, продолжается эвакуация местных жителей из временно оккупированного Херсона. С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск захватчики вывезли оборудование и персонал всех банков и администрации.

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Похищено оборудование интернет-провайдеров. Так называемой эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах. Возросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.

Согласно данным Генштаба, в населенный пункт Львов на замену эвакуированным коллаборантам перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.

По уточненной информации, в последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и до 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.

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Фото: ГУР

Источник: Генштаб ВСУ
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