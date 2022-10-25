На Херсонщині війська РФ облаштовують оборонні позиції і мінують берегову лінію – Генштаб
Російські окупанти облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Зокрема, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи окупаційних військ заміновують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.
Крім того, продовжується евакуація місцевих жителів з тимчасово окупованого Херсону. З правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ загарбники вивезли обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.
Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Так званій евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.
Згідно з даними Гештабу, в населений пункт Львов на заміну евакуйованим колаборантам перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб.
За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях.
Фото: ГУР