Жовтень, 25 в 7:36

Російські окупанти облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.

Зокрема, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи окупаційних військ заміновують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Крім того, продовжується евакуація місцевих жителів з тимчасово окупованого Херсону. З правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ загарбники вивезли обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.

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Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Так званій евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.

Згідно з даними Гештабу, в населений пункт Львов на заміну евакуйованим колаборантам перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб.

За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях.

Фото: ГУР