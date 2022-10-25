В Мариуполе оккупанты сносят дома: в списке не менее 136 многоэтажек

Октябрь, 25 в 11:44

Российские захватчики планируют в ближайшее время снести в Мариуполе не менее 136 многоэтажных домов, и это только 10% всех запланированных демонтажей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и выложил полный список домов, которые оккупанты планируют снести.

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– Для наглядности и понимания масштабов “зачистки” – большой квартал в Левобережном районе между улицей Ломизова и бульваром Меотиды будет снесен полностью. Если сложить все “анонсированные” строительства от оккупантов, то даже потребности в жилье жителей этого квартала остаются непокрытыми, — рассказал чиновник.

Он также показал кадры, как российские экскаваторы ровняют с землей украинский Мариуполь после разрушения бомбами и снарядами.

Фото: Петро Андрющенко