У Маріуполі окупанти зносять будинки: у переліку щонайменше 136 багатоповерхівок
Російські загарбники планують найближчим часом знести у Маріуполі щонайменше 136 багатоповерхових будинків, і це лише 10% від всіх запланованих демонтажів.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та виклав повний перелік будинків, які окупанти планують знести.
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– Для нагляності та розуміння масштабів “зачистки” – великий квартал в Лівобережному районі між вулицею Ломізова та бульваром Меотиди буде знесено повністю. Якщо скласти всі “анонсовані” будівництва від окупантів, то навіть потреби в житлі мешканців цього кварталу залишаються непокритими, – розповів чиновник.
Він також показав кадри, як російські екскаватори рівняють із землею український Маріуполь після руйнування бомбами та снарядами.
Фото: Петро Андрющенко