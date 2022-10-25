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Факти / Україна

У Маріуполі окупанти зносять будинки: у переліку щонайменше 136 багатоповерхівок

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Маріуполі окупанти зносять будинки

Російські загарбники планують найближчим часом знести у Маріуполі щонайменше 136 багатоповерхових будинків, і це лише 10% від всіх запланованих демонтажів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та виклав повний перелік будинків, які окупанти планують знести.

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– Для нагляності та розуміння масштабів “зачистки” – великий квартал в Лівобережному районі між вулицею Ломізова та бульваром Меотиди буде знесено повністю. Якщо скласти всі “анонсовані” будівництва від окупантів, то навіть потреби в житлі мешканців цього кварталу залишаються непокритими, – розповів чиновник.

Він також показав кадри, як російські екскаватори рівняють із землею український  Маріуполь після руйнування бомбами та снарядами.

Фото: Петро Андрющенко

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