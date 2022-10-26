Октябрь, 25 в 21:15

Участники первого парламентского саммита Крымской платформы планируют создать постоянный межпарламентский комитет, который будет информировать о реальной ситуации в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в совместной декларации по заключению саммита.

Межпарламентский комитет Крымской платформы сможет предоставлять экспертизу национальным и международным партнерам, информировать на национальных и международных площадках о реальной ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму.

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Планируется также разработать действенный механизм выработки возможных общих позиций для представления на межпарламентских ассамблеях и подготовки общих документов по вопросам безопасности, прав человека, культурного наследия, угроз окружающей среде, вызванных временной оккупацией Крыма.

Саммит призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить продолжающиеся усилия изменить демографическую структуру временно оккупированного Крыма путем переселения российских граждан.

В декларации саммита говорится о дальнейшей политической, дипломатической, гуманитарной, финансовой и другой поддержке Украины как жертвы российской агрессии.

— Участники заявляют, что они намерены… работать с международными парламентскими ассамблеями, такими как Европейский парламент, парламентские Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Черноморского экономического сотрудничества и Арабский парламент, с целью принятия решений, направленных на деоккупацию Крыма и города Севастополь, а также восстановление территориальной целостности Украины, — говорится в декларации.

По итогам парламентского саммита Крымской платформы-2022 глава Верховной Рады Украины заявил, что Киев разрабатывает документы о том, как должна быть проведена деоккупация Крымского полуострова и других украинских территорий.