Жовтень, 25 в 21:15

Учасники першого парламентського саміту Кримської платформи планують створити постійний міжпарламентський комітет, який інформуватиме про реальну ситуацію в анексованому Криму.

Про це йдеться у спільній декларації за висновками саміту.

Міжпарламентський комітет Кримської платформи зможе надавати експертизу національним і міжнародним партнерам, інформувати на національних і на міжнародних майданчиках про реальну ситуацію в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму.

Зараз дивляться

Планується також розробити дієвий механізм напрацювання можливих спільних позицій для представлення на міжпарламентських асамблеях і підготовки спільних документів з питань безпеки, прав людини, культурної спадщини, загроз навколишньому середовищу, спричинених тимчасовою окупацією Криму.

Саміт закликав Російську Федерацію негайно припинити триваючі зусилля змінити демографічну структуру тимчасово окупованого Криму шляхом переселення російських громадян.

У декларації саміту йдеться про подальшу політичну, дипломатичну, гуманітарну, фінансову та іншу підтримку України, як жертви російської агресії.

– Учасники заявляють, що вони мають намір… працювати з міжнародними парламентськими асамблеями, такими як Європейський парламент, парламентські Асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Чорноморського економічного співробітництва та Арабський парламент, з метою ухвалення рішень, спрямованих на деокупацію Криму та міста Севастополь, а також відновлення територіальної цілісності України, – йдеться в декларації.

За підсумками парламентського саміту Кримської платформи-2022 голова Верховної Ради України заявив, що Київ розробляє документи про те, як має бути проведена деокупація Кримського півострова та інших українських територій.