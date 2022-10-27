Октябрь, 27 в 9:32

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 69 220 российских оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 320 захватчиков, три танка, 13 боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, сбили один вертолет и 19 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 2 631 (+3);

боевые бронированные машины – 5 364 (+13);

артиллерийские системы – 1690 (+4);

РСЗО – 379;

средства ПВО – 192;

самолеты – 271;

вертолеты – 249 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 398 (+19);

крылатые ракеты – 351 (+1);

корабли /катера ‒ 16 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 4 078 (+2);

специальная техника – 150 (+1).

Как сообщили в Генштабе, в течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.