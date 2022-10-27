Жовтень, 27 в 9:32

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 69 220 російських окупантів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 320 загарбників, три танки, 13 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, збили один гелікоптер і 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 631 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 5 364 (+13);

артилерійські системи – 1 690 (+4);

РСЗВ – 379;

засоби ППО ‒ 192;

літаки – 271;

гелікоптери – 249 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);

крилаті ракети ‒ 351 (+1);

кораблі /катери ‒ 16 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 078 (+2);

спеціальна техніка ‒ 150 (+1).

Як повідомили у Генштабі, упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка й Мар’їнка Донецької області.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.