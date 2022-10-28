НБУ прогнозирует падение ВВП Украины в четвертом квартале на 35,6%

Октябрь, 28 в 6:43

Согласно прогнозу НБУ, в четвертом квартале 2022 года реальный спад ВВП составит 35,6%.

В третьем квартале было падение 34,4%, во втором – 37,2%.

Восстановление начнется со второго квартала следующего года. Во втором квартале оно составит 13,9%, в третьем – 9,2% и в четвертом – 11,3%.

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НБУ прогнозирует спад ВВП в текущем году на 31,5% и его рост на 4% в 2023 году и 5,2% в 2024 году. В июле НБУ ожидал спада в текущем году на 33,4% и роста в 2023-2024 годах соответственно на 5,5% и 4,9%.

Номинальный ВВП в текущем году может сократиться до 4,75 трлн грн с 5,46 трлн грн в прошлом году. Однако благодаря высокой инфляции (30% в этом году, 20,8% – в следующем и 9,4% в 2024 году) уже в 2023 году номинальный ВВП достигнет 6,175 трлн грн, а в 2024 году – 7,35 трлн грн.

В НБУ сообщили, что базовый сценарий базируется на предположениях о начале новой программы с МВФ, проведении слаженной монетарной и фискальной политики, ощутимом уменьшении рисков безопасности с середины следующего года.

НБУ уточняет, что в этом сценарии предусматривает полное открытие морских портов со второго полугодия, повышение тарифов на газ и отопление до 50% от паритета и возвращение 0,4 млн беженцев из 8 млн, выехавших в 2022 году.

Базовый умеренно-оптимистический прогноз также предусматривает продолжение активной международной финансовой поддержки Украины в размере $28 млрд в 2023 и $20 млрд в 2024 годах по сравнению с $31,1 млрд в этом году (пока что получено около $24,1 млрд).