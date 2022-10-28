Октябрь, 27 в 23:59

Российское зло будет побеждено, а Украина будет свободной и единой.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 27 октября.

Президент рассказал, что в течение 246-х суток Россия продолжили свои атаки против Украины.

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— Мы продолжаем свое сопротивление. Агрессор продолжает свой террор. Нас снова атакует с неба стая их воронья. За двое суток выпущено более 30 дронов. Защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага в глубь страны и приземлили 23 Шахеды. Кроме того, превращена в металлолом управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25, — рассказал он.

По его словам, за время войны Россия осуществила 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

— Но мы боремся, будем сбивать больше. Я благодарю стражей нашего неба, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств на “ловцов” Shahed-136.

— Только на платформе U24 это 665 тысяч человек из 70 стран мира. Общими силами мы непременно будем подрезать крылья всем металлическим уродам, сколько бы и откуда бы их ни летело в направлении Украины. Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. Шахеды будут падать. Не упадет только украинский народ! Героический народ, который точно войдет в мировую историю. Собственно, как и этот день. Он — уже история, — заявил он.

Его обращение было опубликовано таким образом, чтобы на момент следующей фразы наступили уже 247-е сутки российско-украинской войны и День освобождения Украины от нацистских оккупантов.

— На часах уже за полночь. На календаре уже 28 октября. Ежегодно в этот день мы отмечаем освобождение Украины от нацистских оккупантов. Мы отдаем дань уважения украинцам, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны. Сегодня мы делаем это, держа в руках не цветы, а оружие. Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что, ранее казалось, что зло было окончательно побеждено в 1945 году, но из-за вторжения России через 80 лет оно “возрождается из пепла” и “становится на ноги”.

— Как это получилось? Незаметно. И очень стремительно. Как одна эпоха сменяет другую. В мгновение ока. Новый день и новое зло наступают мгновенно. В тот самый момент, когда мир не замечает. Кто-то спит, кто-то глубоко спит. Кто-то не обращает внимания. Кто-то не придает значения. А в целом все молчат и думают одинаково: меня не коснется. Война где-то далеко. Где-то в Приднестровье. Это забота молдаван. Где-то в Абхазии и Осетии. Это забота грузин. Где-то в Крыму и на Донбассе. Это забота украинцев. Нас обойдет стороной. За нами не прилетит. За нами не придут. К сожалению, как следствие, это становится заботой всех, — сказал он.

По его словам, рано или поздно воспоминания о страшной войне становятся страшной реальностью, а восточный сосед становится агрессором, который еще и оказывается террористом.

Президент Зеленский добавил, что для России нацизм стал примером для подражания.

— Он (нацизм, — Ред.) может прийти в новой маске, с новыми лозунгами, но с той же целью. К сожалению, мы знаем об этом не из книг. Знаем, как зло может ворваться в твой дом в прошлом веке и восемь лет и восемь месяцев назад. Нарушить западные границы или прийти с севера, востока и аннексированного Крыма. Обстреливать мирные города фугасными бомбами или крылатыми ракетами. Заминировать ДнепроГЭС или захватить Запорожскую АЭС. Сбрасывать бомбы несмотря на красный крест или надпись Дети. Воровать зерно по Хунгерплану или создавать угрозу голода всей планете, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что во время полномасштабного российского вторжения стало понятно, что форма зла стала другой, но суть осталась неизменной. Россияне, как и нацисты, похищают и вывозят людей и детей.

— Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии — самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ становится на оборону родной земли. И вражеский план блицкрига становится провалом, — сказал он.

Президент добавил, что зло всегда действует одинаково: убивает гражданское население, уверяя, что бьет только по военным объектам и устраивает блокады и фильтрационные лагеря.

— И Сырец становится Еленовкой. Уничтожает города и села. И Корюковка становится Бучей. Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием, — продолжил он.

Украинский лидер назвал современное “положение зла” — цугцвангом, поэтому все закончится также одинаково.

— Оккупант становится капитулянтом. Захватчик — беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия — приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков. День освобождения Украины от нацистов в 247-й день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение нашей Украины. Захваченная территория становится свободной. Так всегда было в прошлом, так точно будет в будущем. В будущем Херсона, Донбасса, Луганска, Крыма, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что в конечном итоге украинская земля станет свободной, украинское сопротивление станет гордостью, а борьба станет победой, как единой стала Украина.

— Сегодня единственной тактикой России стал террор. Единственным возможным финалом такой тактики станет поражение. Террор стал доказательством их слабости и тестом для нашей стойкости. Нас не сломают обстрелы. Страшнее вражеских ракет в нашем небе — услышать вражеский гимн на нашей земле. Нас не испугает темнота. Темные времена для нас не без света, а без воли. Наши военные — крепкие, волонтеры — неутомимые, партнеры — надежные, а люди — несокрушимые, — сказал он.

Владимир Зеленский также обратил внимание, что так называемая вторая армия мира уже стала все меньше, а вражеские потери становятся все больше. При этом российская пропаганда не работает, как и провокации и угрозы оккупантов. А украинцев не испугает и любая тяжелая зима.

— Мы знаем, что самая темная ночь становится рассветом. Мы знаем, что все оккупанты бегут с нашей земли одинаково. Гауляйтеры и самоназначенные “губернаторы” заканчивают одинаково. Рейхскомиссариаты и квазиреспублики умирают одинаково. И во всех наших городах обязательно будут наши флаги, — сказал он.

Президент подытожил свое обращение словами, что в украинском небе обязательно будут наши птицы, наша голубизна и наша Мрія.