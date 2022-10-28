Октябрь, 28 в 18:07

В столице Германии были приняты решения, которые сделают возможным создание Финансовой координационной платформы, которая станет финансовым аналогом контактной группы по безопасности Рамштайн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 28 октября.

Он напомнил, что сегодня Украина отмечает 78 лет со дня освобождения от нацистов. А на этой неделе Украина получила мощный сигнал о “последовательной, непрерывной и действенной” поддержке со стороны международных партнеров.

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Премьер добавил, что в Берлине, кроме прочего, состоялись важные встречи в рамках украинско-немецкого экономического форума и экспертной конференции по восстановлению Украины.

Он привел слова канцлера Германии Олафа Шольца, по словам которого бизнесу Европы и Германии стоит инвестировать в Украину, “потому что это будущий член ЕС”. По словам Шольца, сегодня немецкий бизнес солидарен с Украиной.

— Мы видим заинтересованность потенциальных инвесторов и понимаем их предостережения. Одно из них — это безопасность. Поэтому правительство Украины инициирует механизм страхования военных рисков для иностранных инвестиций. В частности, через Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Всемирный банк, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, уже выделены $30 млн на пилотный проект, а к процедуре страхования обещает присоединиться Минэкономики Германии и другие партнеры.

В частности, глава правительства Украины рассказал, что на конференции в Берлине были приняты принципиальные решения о создании Финансовой координационной платформы.

— Это фактически финансовый аналог безопасности Рамштайн. Платформа будет действовать в формате встреч представителей Украины, ЕС, стран G7 и международных финансовых организаций. Министры финансов совместно будут координировать различные аспекты финансовой помощи Украине, будут согласовывать источники финансирования краткосрочных и долгосрочных планов восстановления, страхование, вопросы конфискации и использования замороженных российских активов, — пояснил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что Украина нуждается в средствах для быстрого восстановления. По его словам, ресурсы будут направлены на восстановление критической для жизни миллионов людей инфраструктуры, в том числе электростанций и подстанций, линий электропередач, объектов по генерации тепла, водопроводов, общественных зданий и тому подобное.

— В 2023 году на цели быстрого восстановления нам нужно $17 млрд. По результатам конференции есть рамочные договоренности по этим средствам. Будем работать над тем, чтобы они поступили в Украину как можно быстрее, — сказал Шмыгаль.

Глава правительства Украины напомнил, что для покрытия дефицита бюджета в следующем году украинскому государству необходимо от партнеров $38 млрд, а сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над тем, чтобы предоставлять Украине €1,5 млрд ежемесячно.

По его словам, остальные средства, что составляет более $20 млрд, Украина планирует получить от США и МВФ. И, как заявил Денис Шмыгаль, по этим направлениям работы “есть значительный прогресс”.

Во время встречи с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой договорились как можно быстрее пройти все подготовительные этапы, чтобы перейти к новой полномасштабной программе сотрудничества с Фондом не позднее I квартала 2023 года.

Денис Шмыгаль добавил, что Кабмин планирует 28 октября утвердить проект Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и Международной финансовой корпорацией, которая является частью группы Всемирного банка.

Относительно прохождения отопительного сезона, глава правительства заявил, что 12,7 млрд грн есть в бюджетной программе для закупки газа на эту зиму.

Он добавил, что в повестке дня заседания есть два решения, которые позволят запустить в Украине индустриальные парки “в том виде, в котором они принесли успех во многих странах до этого”.

— Утверждаем порядок предоставления средств для обустройства индустриальных парков и строительства объектов инфраструктуры, необходимых для их функционирования. По условиям порядка максимальная сумма — до 60 млн грн и при условии, что это не более 80% от проекта. Также одновременно одобряем порядок предоставления компенсации процентной ставки по кредитам, которые берутся для обустройства индустриального парка, а также для осуществления хозяйственной деятельности в пределах этих парков, — сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина заявил, что правительство имеет решение о стимулах для поддержки и развития бизнеса. Решение предусматривает выделение более 320 млн грн на создание и расширение новых предприятий в рамках программы еРобота, где 306 млн грн будет выделено в виде безвозвратных грантов для создания 47 новых перерабатывающих предприятий. Еще почти 15 млн грн — для создания новых аграрных предприятий в сфере ягодоводства и садоводства.

Шмыгаль напоследок отметил, что правительство 28 октября утвердило постановление, которое позволяет урегулировать вопрос помощи и социальной защиты украинцев, которые были освобождены из плена. Это касается и военных, и гражданских.

Речь идет о первоочередной помощи и обеспечении всем необходимым, в частности питанием и связью. Кроме того, будет предоставляться бесплатная психологическая и медицинская реабилитация, а также первичная правовая помощь.