Жовтень, 28 в 18:07

У столиці Німеччини були ухваленні рішення, що уможливлять створення Фінансової координаційної платформи, що стане фінансовим аналогом безпекової контактної групи Рамштайн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 жовтня.

Він нагадав, що сьогодні Україна відзначає 78 років з дня звільнення від нацистів. А цього тижня Україна отримала потужний сигнал про “послідовну, безперервну та дієву” підтримку з боку міжнародних партнерів.

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Прем’єр додав, що у Берліні, крім іншого, відбулися важливі зустрічі в межах українсько-німецького економічного форуму та експертної конференції з відновлення України.

Він навів слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, за словами якого бізнесу Європи та Німеччини варто інвестувати в Україну, “бо це майбутній член ЄС”. За словами Шольца, сьогодні німецький бізнес солідарний з Україною.

– Ми бачимо зацікавленість потенційних інвесторів і розуміємо їхні застереження. Одне з них — це безпека. Тому уряд України ініціює механізм страхування військових ризиків для іноземних інвестицій. Зокрема, через Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) та Світовий банк, – сказав Денис Шмигаль.

За його словами, вже виділені $30 млн на пілотний проєкт, а до процедури страхування обіцяє долучитись Мінекономіки Німеччини й інші партнери.

Зокрема, очільник уряду України розповів, що на конференції в Берліні були ухвалені принципові рішення про створення Фінансової координаційної платформи.

– Це фактично фінансовий аналог безпекового Рамштайну. Платформа буде діяти у форматі зустрічей представників України, ЄС, країн G7 та міжнародних фінансових організацій. Міністри фінансів спільно координуватимуть різні аспекти фінансової допомоги Україні, будуть узгоджувати джерела фінансування короткострокових та довгострокових планів відновлення, страхування, питання конфіскації й використання заморожених російських активів, – пояснив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що Україна потребує коштів для швидкого відновлення. За його словами, ресурси будуть спрямовані на відбудову критичної для життя мільйонів людей інфраструктури, у тому числі електростанцій та підстанцій, ліній електропередач, об’єктів з генерації тепла, водогонів, громадських споруд тощо.

– У 2023 році на цілі швидкого відновлення нам потрібно $17 млрд. За результатами конференції є рамкові домовленості щодо цих коштів. Будемо працювати над тим, аби вони надійшли в Україну якнайшвидше, – сказав Шмигаль.

Очільник уряду України нагадав, що для покриття дефіциту бюджету наступного року українській державі необхідно від партнерів $38 млрд, а сьогодні очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над тим, аби надавати Україні €1,5 млрд щомісячно.

За його словами, решту коштів, що складає понад $20 млрд, Україна планує отримати від США та МВФ. І, як заявив Денис Шмигаль, за цими напрямками роботи “є значний прогрес”.

Під час зустрічі з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою домовились якнайшвидше пройти всі підготовчі етапи аби перейти до нової повномасштабної програми співробітництва з Фондом не пізніше I кварталу 2023 року.

Денис Шмигаль додав, що Кабмін планує 28 жовтня затвердити проєкт Меморандуму про порозуміння між Урядом України та Міжнародною фінансовою корпорацією, яка є частиною групи Світового банку.

Щодо проходження опалювального сезону, голова уряду заявив, що 12,7 млрд грн є у бюджетній програмі для закупівлі газу на цю зиму.

Він додав, що на порядку денному засідання є два рішення, які дозволять запустити в Україні індустріальні парки “в тому вигляді, у якому вони принесли успіх в багатьох країнах до цього”.

– Затверджуємо порядок надання коштів для облаштування індустріальних парків та будівництва об’єктів інфраструктури, необхідних для їх функціонування. За умовами порядку максимальна сума — до 60 млн грн і за умови, що це не більше 80% від проєкту. Також одночасно схвалюємо порядок надання компенсації відсоткової ставки за кредитами, які беруться для облаштування індустріального парку, а також для здійснення господарської діяльності у межах цих парків, – сказав Шмигаль.

Очільник Кабміну заявив, що уряд має рішення щодо стимулів для підтримки та розвитку бізнесу. Рішення передбачає виділення понад 320 млн грн на створення та розширення нових підприємств у межах програми єРобота, де 306 млн грн буде виділено у вигляді безповоротних грантів для створення 47 нових переробних підприємств. Ще майже 15 млн грн — для створення нових аграрних підприємств у сфері ягідництва та садівництва.

Шмигаль наостанок відзначив, що уряд 28 жовтня затвердив постанову, яка дозволяє врегулювати питання допомоги й соціального захисту українців, яких було звільнено з полону. Це стосується і військових, і цивільних.

Йдеться про першочергову допомогу та забезпечення всім необхідним, зокрема харчуванням і зв’язком. Крім того, буде надаватися безкоштовна психологічна та медична реабілітація, а також первинна правова допомога.