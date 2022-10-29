Октябрь, 29 в 15:57

На данном этапе угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси нет. Однако ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

— Присутствие российских военных в Беларуси сейчас не столь велико. Там около 4,3 тыс. военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в тяжелых системах вооружения, а ее большую часть – около 80% – составляет мобилизованный личный состав, — рассказал он.

Кирилл Буданов объяснил, что после ухода из Херсона боеспособные подразделения РФ частично передислоцируют на Запорожское направление. Но их другую часть могут быстро перебросить на север, в Беларусь.

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Поэтому он подчеркнул, что нужно быть готовыми к любым возможным действиям со стороны России.

Напомним, на днях в Генштабе ВСУ заявили, что угроза наступления на Украину с территории Беларуси растет.

На это указывает агрессивная риторика военно-политического руководства России и Беларуси, подготовка скрытой мобилизации, а также развертывание группировки войск так называемого союзного государства.

Но в Генштабе заверили, что Украина готова к такому повторному наступлению россиян.

Источник: The War Zone