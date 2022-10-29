Жовтень, 29 в 6:32

На правий берег Херсонської області окупанти перекинули чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування Південь.

Наголошується, що у прибулих вояків зовсім немає бажання воювати. До того ж їх погано екіпірували й пройшли вони слабку підготовку.

Зараз дивляться

Неподалік самого Херсона окупанти дали місцевим жителям дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На дорогах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму загарбники встановили додаткові блокпости, де ретельно проводять огляди цивільних.

Загалом ситуація на південному напрямку досить складна, але контролюється Силами оборони.

Противник намагається вести активну оборону, утримати зайняті рубежі та обстрілювати наші війська. Армія РФ застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони різних модифікацій по позиціях ЗСУ та громадах.

Зокрема під мінометним вогнем перебуває портова акваторія Очакова. По Марганецькій громаді ворог вдарив з Урагану, снаряди влучили в прибережну зону водосховища. Без втрат та руйнування інфраструктури.

Втрати ворога за добу:

34 окупанти,

2 реактивні системи залпового вогню Град,

4 танки,

3 міномети 120 калібру,

самохідна гармата Гіацинт,

причіпна гаубиця,

три склади боєприпасів.

Ще чотири артилерійські установки та ворожий танк пошкоджено.

Упродовж дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов назвав нещодавно мобілізованих росіян, яких завозять до Херсона, гарматним м’ясом.

Фото: ГУР МО