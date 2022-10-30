Армія РФ облаштовує на лівому березі Дніпра нові рубежі оборони – ОК Південь

Жовтень, 30 в 17:15

Російські війська намагаються утримати зайняті рубежі і водночас облаштувати нові, зокрема і на лівому березі Дніпра, повідомив спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров, коментуючи ситуацію станом на 13:00.

За його словами, окупанти продовжують обстрілювати Сили оборони вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку і атакують звільнені території Херсонщини з лівого берега Дніпра.

– Важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню обстріляні населенні пункти Новоолександрівської громади Бериславського району. Внаслідок обстрілу постраждали три цивільні особи та пошкоджено приватні будинки, – розповів Назаров.

У Чорному морі уздовж кримського узбережжя маневрують вісім кораблів ЧФ РФ, зокрема два надводних та один підводний ракетоносії з 20 Калібрами.

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