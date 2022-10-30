Окупанти готуються відводити артилерійські підрозділи з правобережної Херсонщини – Генштаб

Жовтень, 30 в 18:37

Російські окупанти готуються до відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області. У подальшому їх можуть перекинути на інші напрямки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Зараз дивляться

– У Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі інтернет та через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України. Першочерговій “евакуації” підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста, – йдеться у повідомленні.

Окупанти видали указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада 2022 року.

Також у Генштабі зазначили, що протягом доби українські захисники завдали по ворогу п’ять ударів.