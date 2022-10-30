РФ свозит военных и технику в колонию в Херсоне
Российские войска во время так называемой эвакуации вывезли заключенных из исправительной колонии №90 Херсона.
Об этом сообщили 30 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Теперь территорию исправительного заведения захватчики используют для размещения личного состава и военной техники.
К слову, в Великой Знаменке Запорожской области враг размещает личный состав в жилищах местных жителей.
Между тем в населенных пунктах вблизи временно оккупированного Херсона войска РФ готовятся к обороне.
В частности, в поселок Каланчак из российского Грозного прибыли около сотни росгвардейцев.
В Новой Каховке российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданских.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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