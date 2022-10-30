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Факты / Україна

РФ свозит военных и технику в колонию в Херсоне

Татьяна Забожко, редактор ленты
колючий дріт, колонія, в'язниця,засудження
Фото: Depositphotos

Российские войска во время так называемой эвакуации вывезли заключенных из исправительной колонии №90 Херсона.

Об этом сообщили 30 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Теперь территорию исправительного заведения захватчики используют для размещения личного состава и военной техники.

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К слову, в Великой Знаменке Запорожской области враг размещает личный состав в жилищах местных жителей.

Между тем в населенных пунктах вблизи временно оккупированного Херсона войска РФ готовятся к обороне.

В частности, в поселок Каланчак из российского Грозного прибыли около сотни росгвардейцев.

В Новой Каховке российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданских.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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